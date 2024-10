Feira internacional em SP abre espaço para afroempreendedores; veja como se inscrever

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas, até o dia 30 de outubro, para afroempreendedores que quiserem participar da IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra 2024. As inscrições podem ser feitas neste formulário; a participação é gratuita.

São 60 vagas para quem comercializa itens e oferece serviços de artesanato, beleza, cosméticos, moda, tecnologia, entre outros segmentos, no evento de 22 a 24 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, zona norte da capital paulista.

Para participar, os candidatos devem atender alguns pré-requisitos:

- ser afrodescendentes;

- possuir CNPJ ativo em nome próprio;

- estar cadastrado no Programa São Paulo Afroempreendedor, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho;

- encaminhar fotos dos produtos que pretende comercializar, oferecendo aos clientes opções de pagamento como cartão ou Pix.

A curadoria artística e de conteúdo será realizada pelas equipes técnicas da Secretaria de Relações Internacionais e da Secretaria Municipal de Cultura. A seleção vai avaliar a técnica, segmento, acabamento, matéria-prima utilizada, criatividade, design, regionalidade e identidade afrodescendente.

O objetivo da Expo é fomentar o afroempreendedorismo e assegurar mais igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, além de incentivar a economia solidária. Também é uma forma de celebrar e promover a consciência negra na política pública "São Paulo, Farol de Combate ao Racismo Estrutural", liderada pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais. No ano passado, mais de 30 mil pessoas participaram dos cinco dias do evento, de acordo com a Prefeitura.

Grandes eventos, feiras e exposições exercem um papel fundamental no processo de distribuição de produtos e serviços destinados a nichos de mercado na opinião de Fernanda Ribeiro, cofundadora e CEO da Conta Black. "Eventos promovidos pelo poder público para fomentar o afroempreendedorismo, seja para gerar capilaridade de vendas ou para promover a capacitação destes empreendedores, se tornam iniciativas fundamentais", afirma.

No caso da Conta Black, empresa que nasceu como conta digital vinculada a um cartão pré-pago e, em 2020, tornou-se um hub de produtos e serviços financeiros com quase 80% dos clientes pretos, as feiras foram importantes nos processos de posicionamento, comunicação, capilaridade e distribuição dos nossos produtos e serviços.

A empresária afirma ainda que o empreendedorismo é um fator importante para a transformação de diversos marcadores sociais e econômicos. "Ao fazermos o recorte da população negra por área de atuação, vemos que boa parte dela é empreendedora. Mas vale salientar que a opção pelo empreendedorismo nem sempre surge por motivos oportunos e favoráveis e sim por falta de oportunidades".

Outros programas municipais para afroempreendedores

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece os programas São Paulo Afroempreendedor e Mãos e Mentes Paulistanas que permitem a participação dos empreendedores negros nos eventos do calendário da cidade para estimular negócios afro no cenário empresarial.

A Secretaria Municipal da Cultura afirma que incentiva para que pessoas pretas, pardas e indígenas acessem os cursos da pasta.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania promove ações afirmativas de promoção de igualdade étnico-racial em instituições privadas, oferecendo o Selo de Igualdade Racial àquelas que contratarem ao menos 20% de pessoas negras.

As instituições que desejarem se inscrever para concorrer ao Selo 2024 têm até o dia 31 de outubro, neste link. A entrega da certificação será realizada na Expo.

Serviço: IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra 2024:

Data: 22 a 24 de novembro de 2024;

Horário: 10h às 22h;

Local: Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi (Pavilhão 3);

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 38 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021,

Estimativa de público: 6 mil pessoas por dia.