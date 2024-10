Sudeste deve continuar com tempo instável e chuvas nos próximos dias

A previsão meteorológica para os próximos dias indica a manutenção do tempo instável, com a chegada de uma nova frente fria e mais chuvas na região Sudeste, que vinha sofrendo com a estiagem pelo menos desde abril deste ano.

De acordo com o mais recente boletim da Climatempo, o destaque é para a região norte do Estado do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo, e grande parte de Minas Gerais, onde os volumes de precipitação podem ultrapassar os 60 milímetros (mm) nos próximos dias.

A Climatempo destaca, ainda, que atuação contínua desses sistemas meteorológicos pode fazer com que o Sudeste retome uma fase de clima ameno, com a chegada de chuvas regulares e recuperação da umidade do ar. "Esse cenário favorece a diminuição das temperaturas, proporcionando alívio para o calor e sinalizando o retorno de um padrão mais chuvoso nas regiões centrais do Brasil, típico do período de primavera", diz trecho do boletim.