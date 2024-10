Alckmin reitera que o governo vai cumprir as regras do arcabouço fiscal

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), garantiu nesta segunda-feira, 14, que o governo vai cumprir as regras do arcabouço fiscal. "A primeira meta é zerar o déficit. O ideal é déficit zero e nos anos subsequentes você terá superávit primário", afirmou Alckmin, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Segundo o vice-presidente, cortes de gastos para cumprir a meta serão feitos, caso sejam necessários. "Não tem nada sem sacrifício, tem que cumprir rigor fiscal", disse. "É ele que vai garantir crescimento econômico sustentável."

Alckmin afirmou ainda que os governos federal e dos Estados reduziram a carga tributária, o que considera essencial para o crescimento econômico. "Nós demos um salto no crescimento da economia, no ano passado o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,9%. Hoje foi publicado o indicador do Banco Central que se esperava crescimento zero ou negativo no PIB e ele cresceu 0,2%, que deve fazer que o PIB desse ano cresça mais de 3%", disse o vice-presidente.