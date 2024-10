Alckmin: Vou votar no Boulos no 2º turno, acho que é boa a mudança para a cidade

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta segunda-feira, 14, que votará em Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições em São Paulo.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Alckmin elogiou a campanha de Tabata Amaral (PSB) no primeiro turno e disse que, com Boulos, vai continuar optando pela mudança, que considera positiva para a cidade. O psolista concorre contra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

O bom desempenho de Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, muito perto de Nunes e Boulos, é decorrente da fragilidade da atual gestão, além de um sentimento de desesperança com a política no geral, segundo o vice-presidente. "O governo [federal] que acabou de sair é resultado da Operação Lava Jato, 'ninguém presta, é tudo ladrão'", afirmou Alckmin, que sugeriu uma reforma política para reduzir o número de partidos e tentar reverter o quadro.