Boulos diz que Nunes não assume que errou e falou mentiras sobre contrato da Enel

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) acusou o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), por mentir sobre o contrato da Enel e pela falta de poda e manejo de árvores na capital paulista após o temporal de sexta-feira, 11.

O candidato do PSOL acusa o atual prefeito de não fazer poda de árvores. "Fico impressionado com a sua incapacidade de assumir responsabilidade. Sempre o problema é do outro. Você não faz poda de árvore e o culpado é o Lula. É isso que você está querendo dizer aqui. Nunca o problema é seu. Você deveria ter mais humildade, ainda mais diante do sofrimento de milhões de pessoas nos últimos dias. Não é feio assumir um erro. Você errou."

Boulos afirma que quem comanda a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é um indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiador de Nunes. "Quem é responsável pelo contrato da Enel para avaliar se vai romper ou não, é a Aneel, uma agência reguladora. O presidente da Aneel, o Sandoval, que ele citou, foi indicado pelo Bolsonaro, aliado dele. Lula não pode tirar porque tem mandato fixo".

Além disso, Boulos diz que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu à Aneel para rever o contrato da Enel. "O ministro de Minas e Energia, ao meu pedido, mandou, novamente, um pedido para a Aneel, para rever o contrato da Enel".

Sobre as podas de árvores, Boulos volta a repetir que Nunes "foge" das responsabilidades. "Ricardo, te fiz uma pergunta muito objetiva, e você foge. Já fugiu do último debate. Foge das suas responsabilidades. Você fica falando com as pessoas que perderam tudo em casa como se você não fosse responsável. As pessoas ficaram esperando poda de árvore até agora. Respeite as pessoas".

"Você quer responsabilizar o presidente Lula por uma responsabilidade que é sua. De quem é a responsabilidade de poda e manejo de árvores?", questionou o candidato.