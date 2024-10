Debate: Boulos afirma que SP está refém de duas 'incompetências', da Enel e de Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, no debate da Band, realizado nesta segunda-feira, 14, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e a Enel, pela queda de luz na capital após o temporal de sexta-feira, 11.

Ele responsabiliza a Enel e Nunes, que, segundo ele, não fez a poda das árvores. "Mais de 300 mil famílias não estão podendo assistir esse debate porque estão sem luz em casa. Fiquei sem luz na minha casa até ontem, no fim do dia. Esse apagão tem dois grandes responsáveis: a Enel, que presta esse serviço horroroso, e o Ricardo Nunes, porque não fez o básico, que é a poda de árvore e manejo arbóreo."

Boulos diz que São Paulo está refém de Nunes e da Enel. "A cidade, hoje, está refém dessas duas incompetências: da Enel e do prefeito. O que vou fazer como prefeito de São Paulo vai ser, antes de tudo, não trabalhar apenas na véspera de eleição, que é o problema que estamos tendo com Ricardo Nunes. Ficou três anos sem trabalhar, não tem planejamento e as coisas ficam acumuladas. O temporal durou menos de uma hora, imagina se tivesse durado mais."