Lula se reúne com ministros às 15h em nova reunião sobre acordo de Mariana (MG)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma nova reunião nesta terça-feira, 15, com ministros para tratar do acordo de repactuação de danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015. O encontro está previsto para as 15h no Palácio do Planalto. Dentre os participantes, estarão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.

Na segunda-feira, 14, em declaração a jornalistas, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que esse seria o último encontro para discussão sobre o acordo. Com os últimos detalhes sendo tratados, a expectativa é de assinatura neste mês. Ontem, Silveira disse estar otimista para fechar o acordo de R$ 167 bilhões entre a Vale e a BHP, referente ao desastre ambiental.

A tragédia se deu com a ruptura da barragem de Fundão, da Samarco, joint venture entre a brasileira Vale e a australiana BHP. O dinheiro do acordo será aplicado na reparação por danos ambientais em Minas Gerais e no Espírito Santo.