Motorista de Porsche foge após acidente que deixou uma morta e um ferido no Paraná

Uma mulher morreu e um homem ficou em estado grave após colisão com um automóvel da marca Porsche em Maringá, no Paraná, nesse sábado, 12. O motorista do carro de luxo fugiu do local após a batida. A Polícia Civil investiga o caso.

É o quarto caso de morte no trânsito envolvendo um carro da marca este ano no Brasil. A representante da empresa no País chegou até a publicar nota em que reforça seu compromisso com a segurança no trânsito após uma morte na zona sul de São Paulo. .

Conforme a Polícia Militar do Paraná, as vítimas estavam em uma motocicleta Honda CG 160 e foram atingidas transversalmente. Não foram divulgadas informações sobre o motivo que teria levado à colisão, qual a velocidade dos veículos envolvidos e qual o estado atual de saúde do homem atingido. As identidades também não foram reveladas.

"O condutor do Porsche se evadiu do local no momento do fato, não sendo possível sua identificação. A PMPR fez o atendimento da ocorrência bem como a lavratura do Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU) bem como também foi feito o boletim de ocorrência, o qual foi encaminhado para a Polícia Civil do Paraná que segue com as investigações do caso", diz a Polícia Militar.

Procurada, a Polícia Civil disse que instaurou inquérito para "esclarecer a dinâmica do acidente e as circunstâncias dos fatos". "No momento, detalhes não serão repassados."

Quarto caso de morte envolvendo Porsche

Este é o quarto acidente de trânsito com morte envolvendo um veículo da marca Porsche no Brasil neste ano. O primeiro foi em março, quando um motorista de aplicativo foi atingido por um Porsche em alta velocidade na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Em 29 de julho, um motociclista morreu atropelado por um carro da mesma marca na Avenida Interlagos, zona sul da capital paulista. A Polícia Civil apurou que houve perseguição e o carro estava em alta velocidade.

O terceiro caso aconteceu em 1° de agosto, quando um motociclista morreu após colidir transversalmente com uma Porsche no quilômetro 70 da BR-116, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A representante da Porsche no Brasil chegou a se manifestar em agosto, diante da grande repercussão dos casos. Em nota à imprensa, disse que "reafirma seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito".

Especificamente sobre o caso da Avenida Interlagos, que tinha maior repercussão na época, a empresa afirmou que "não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente".

"Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Oferecemos também amplo portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados", continuou a companhia.