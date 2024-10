Nunes diz que PSOL é a favor de aumentar impostos e Boulos diz que não haverá aumento

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que mandou projetos para a Câmara dos Vereadores para reduzir impostos e que o PSOL, partido do candidato Guilherme Boulos, teria votado contra. Em resposta, o psolista disse que não aumentará impostos.

Mais cedo no início do bloco, Boulos disse que equipe de Nunes fez um "escarcéu danado" sobre distância entre candidatos durante o intervalo. Os dois candidatos se abraçaram e trocaram gentilezas em uma cena inusitada. Em seguida, membros da campanha do prefeito foram até a produção do debate fazer reclamações.

O deputado federal continuou questionando o emedebista reiteradas vezes se ele abriria suas contas bancárias para a população. Ao se defender, Nunes disse que é "cristão e temente a Deus" ao se defender de acusações. Em resposta, Boulos disse que "quem deve, teme".