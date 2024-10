Pezão: Lula prometeu 'condomínio seu' em Piraí (RJ), onde foi eleito prefeito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira, 15, fora da agenda, com o ex-governador do Rio de Janeiro e o prefeito eleito de Piraí (RJ), Luiz Fernando Pezão (MDB). De acordo com o Pezão, Lula prometeu que fará da cidade um "condomínio seu" e deixará o município "um brinco".

Pezão classificou a reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, como "excelente". "O presidente estava num bom humor tremendo", comentou a jornalistas. "Ele falou: Vou fazer de Piraí um condomínio meu lá, vou deixar a cidade um brinco."

Questionado se a promessa de Lula foi para habitação, o prefeito eleito disse que o chefe do Executivo federal afirmou que irá ajudar com as metas traçadas para a cidade. "Vou fazer habitação, escola, escola profissionalizante, instituto federal, eu quero colocar todas as crianças com escola em horário integral", comentou. "Eu tenho metas que nós colocamos como desafio de, no primeiro ano, já estar com metade da nossa rede com horário integral, creche, para universalizar a creche. Então, tudo isso, ele se comprometeu em me ajudar."

Na esteira dos pedidos, Pezão disse ter feito solicitação para entrar na nova seleção que o governo federal deve abrir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nesse sentido, ainda hoje, o ex-governador também se reuniu hoje com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com a vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica, Inês Magalhães.

O encontro de Lula com Pezão ocorre dias após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter validado a vitória do ex-governador à prefeitura de Piraí, a cerca de 90 quilômetro da capital fluminense. O emedebista recebeu 10.714 votos (58,58% dos votos válidos) e desbancou o adversário Arthur Tutuca (PRD).

A candidatura do ex-governador havia sido indeferida em primeira instância por conta de uma condenação recebida por improbidade administrativa. Segundo a ação, Pezão não teria repassado à área da saúde valores mínimos definidos em lei durante seu mandato como governador. A condenação, recebida em 2022, cassava seus direitos políticos por cinco anos.

Porém, uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os efeitos da condenação e, no último dia 4, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) julgou improcedente a ação de impugnação da candidatura dele. Pezão volta à sua cidade natal para comandar a prefeitura pela terceira vez.