Filha de Cupertino diz que ficou presa em casa 8 meses por namorar Rafael Miguel

Isabela contou que, quando os tiros cessaram, viu o corpo de Rafael sobre o corpo da mãe dele, perto do carro. O corpo do pai de Rafael estava no meio da rua.

Cupertino não acompanhou presencialmente o depoimento da filha. Quando o juiz perguntou se ela preferia depor sem a presença do pai, ela disse que sim. Ele aguardou o depoimento em uma sala do fórum. O homem, que está preso, estava presente no depoimento de Miriam. A jovem e sua mãe disseram não ter visto os disparos, mas manifestaram não ter nenhuma dúvida de que o autor foi Cupertino.

O crime aconteceu em frente à casa da família, na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na Zona Sul de São Paulo. Cupertino fugiu após os disparos. Outras duas pessoas, Eduardo Machado, de 45 anos, e Wanderley Ribeiro Senhora, de 59, acusados de ajudar na fuga do empresário, são réus no mesmo processo. Ambos respondem em liberdade e, em seus depoimentos, negaram relação com o crime.O Estadão procurou os defensores de Eduardo e Wanderley e aguarda retorno.

Cupertino foi preso quase três anos após o crime, em maio de 2022, quando a polícia o encontrou escondido e disfarçado, com uma identidade falsa, em um hotel de São Paulo. Com ele foram encontrados chapéus, tintas de cabelo e lentes de contato que, segundo a polícia, o procurado usava para se disfarçar.

Rafael era conhecido por sua participação na versão brasileira da novela Chiquititas, do SBT, exibida entre 2013 e 2015. Ele representava o personagem Paçoca. O ator atuou também em novelas da Globo, como Pé na Jaca e Cama de Gato, além do especial de fim de ano O Natal e o Menino Imperador. Como informou o Estadão, o assassinato do ator vai virar uma série documental. As gravações já começaram em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai.