Prefeito foragido que mandou filho à diplomação tem mandato cassado no CE

A alegação de abuso de poder econômico aponta que havia um suposto esquema de compra de votos coordenado por Bebeto, que seria financiado por recursos ilícitos. Investigações policiais sugeriram o desvio de recursos de contratos públicos para financiar a campanha eleitoral.

As provas revelam um sofisticado esquema de corrupção eleitoral, articulado por Carlos Alberto Queiroz Pereira [Bebeto Queiroz], com atuação não apenas no município de Choró, mas também em Canindé e Fortaleza.

Sentença de Welithon Alves de Mesquita

O magistrado cita que a investigação confirmou transferências bancárias de R$ 200 a R$ 600 para eleitores de Choró, "com referência explícita ao título eleitoral, além da atuação de empresas contratadas por prefeituras para desvio de verbas públicas".

Em um dos episódios, foi apreendida a quantia de R$ 599.407,00 em espécie com um aliado do grupo. A centralidade de Carlos Alberto [Bebeto] na estrutura criminosa é reforçada pelo envolvimento direto de sua irmã, responsável pela logística dos repasses, e por seu sobrinho, que também movimentou valores expressivos oriundos das empresas do grupo.

Bebeto e o seu vice eleito, Bruno Jucá Imagem: Reprodução/Instagram

A ação foi movida pela coligação adversária e referendada pelo Ministério Público Eleitoral. A denúncia alega ainda que houve: