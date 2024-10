Ex-sócio de presidente do TJ-MS sobre propinas: 'Leilão danado, cada um quer mais que o outro'

A Polícia Federal encontrou no celular de um advogado de Mato Grosso do Sul um diálogo que acredita registrar a venda de uma decisão judicial e o pagamento de propina a desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, entre eles o presidente da Corte, Sergio Fernandes Martins - agora afastado das funções por ordem do ministro Francisco Falcão, do Superior Trivunal de Justiça.

O advogado é Felix Jayme da Cunha. Ele foi sócio do escritório de advocacia de Sérgio Martins - o desembargador chegou ao tribunal pela via do quinto constitucional da advocacia.

Martins foi um dos alvos principais da Operação Última Ratio, aberta nesta quinta, 24, no rastro de um esquema de venda de sentenças no TJ-MS, com a participação de lobistas, servidores e parentes de magistrados.