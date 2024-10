Fuad Noman é questionado sobre livro 'pornográfico' durante debate em BH

O livro "Cobiça", de autoria do prefeito de Belo Horizonte (MG) e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), se tornou o tema do primeiro bloco do debate da Globo realizado na noite desta sexta-feira, 25. O deputado estadual Bruno Engler (PL) acusou Fuad de ter escrito um livro "pornográfico", o que foi rebatido pelo candidato do PSD.

"O senhor escreveu ou não escreveu o livro 'Cobiça', um livro erótico e pornográfico?", indagou Engler. "É o rei das fake news, ele não leu o livro, se ele tivesse lido, ele não estaria falando uma bobagem. (...) O senhor deveria ler a Bíblia em vez de ficar lendo esses livros. Livro é para quem gosta, quem não gosta não lê", respondeu Fuad.

O livro citado no debate foi publicado em 2020 por Fuad e tem sido utilizado pela campanha de Engler para associar o prefeito à pornografia.