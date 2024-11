Calor e chuva: como fica a previsão do tempo para o mês de novembro?

Em outras localidades, as temperaturas tendem a ficar mais baixas. "Em alguns pontos do leste da região Sudeste e região Sul, são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média em algumas localidades, devido a ocorrência de dias consecutivos com chuva que podem amenizar a temperatura", acrescenta o Inmet.

Algumas regiões devem permanecer com dias chuvosos

De acordo com Inmet, para o mês de novembro, a previsão indica que as chuvas devem permanecer entre normal e média em grande parte da região Sudeste, Goiás, centro-leste do Mato Grosso, Acre, Roraima, noroeste e sudeste do Amazonas.

"Em grande parte da região Nordeste, centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, bem como o sudoeste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são previstas chuvas próximas e abaixo da média", projeta o Inmet.

A previsão indica pouca chuva para o nordeste da região amazônica e, em grande parte da região Nordeste, aponta para uma redução dos níveis de umidade no solo, principalmente na região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Já para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, o mês de novembro será marcado pela recuperação dos níveis de umidade no solo, devido à previsão de chuvas mais regulares.