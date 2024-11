MEC prevê criar 'Mais Médicos' dos professores e bolsa do Pé-de-Meia para aluno de licenciatura

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira (18) que o MEC (Ministério da Educação) vai lançar um pacote de benefícios para valorização de professores. Entre eles, uma espécie de "Mais Médicos" para incentivar que os docentes cheguem em áreas onde há mais déficits nas escolas e um programa de transferência de renda para estimular que estudantes ingressem em cursos de licenciatura.

"Hoje temos uma deficiência grande em professores nas áreas de Física, Matemática, Química e Biologia. Vamos destinar uma bolsa a mais para o professor que queira ir para determinada região com menos professores. Nos dois primeiros anos, o MEC apoia isso", disse o ministro durante o evento Reconstrução da Educação, realizado pelo Estadão no Museu do Ipiranga, na zona sul da capital. As vagas são gratuitas, mas limitadas. As inscrições devem ser feitas neste link. Também é possível acompanhar a transmissão pelo YouTube.

Segundo o ministro, o estudante que fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste ano e quiser ingressar em curso de licenciatura no próximo ano vai receber uma bolsa e uma poupança do governo federal, nos moldes do programa Pé-de-Meia. Os valores não foram anunciados.