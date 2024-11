Plantio de soja no PR atinge 96%; condições das lavouras são boas, diz Deral

São Paulo, 19 - O plantio da safra de soja 2024/25 no Paraná alcançou 96% da área total prevista até a segunda-feira, 18, conforme o último relatório do Departamento de Economia Rural (Deral). As condições das lavouras seguem predominantemente boas, com 99% das áreas já semeadas classificadas nessa categoria e apenas 1% como medianas. Quanto às fases de desenvolvimento, 5% das plantações estão em germinação, 65% em desenvolvimento vegetativo, 25% em floração e 5% em frutificação.O milho de primeira safra também apresentou avanço significativo, com 99% da área já semeada e 96% das lavouras em boas condições. No momento, 77% das áreas estão em desenvolvimento vegetativo, 21% em floração e 2% em frutificação.A colheita do trigo no Estado foi praticamente concluída, enquanto a cevada teve sua colheita finalizada na semana passada, destacando-se pela maior rentabilidade em relação ao trigo. As áreas colhidas de culturas de inverno têm sido rapidamente substituídas pelo plantio de soja.Outras culturas também mostram desempenho positivo. No feijão, as lavouras entram na fase reprodutiva, com expectativa de boa produção, enquanto a batata e o tomate apresentam qualidade satisfatória nas colheitas em andamento. Já os cafezais avançam com boas floradas, iniciando a frutificação.Segundo o Deral, o clima da última semana foi marcado por temperaturas elevadas e tempo seco, com chuvas pontuais em algumas regiões. Apesar disso, as condições hídricas e nutricionais permanecem adequadas, favorecendo o vigor das culturas em desenvolvimento.