Dom Odilo Scherer, arcebispo de SP, sofre fratura e passa por cirurgia

O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, de 75 anos, fraturou o punho esquerdo ao sofrer uma queda na rua, na última quarta-feira, 27, em Campos do Jordão. Segundo a Arquidiocese de São Paulo, ele foi submetido a cirurgia, passa bem e até já retomou a agenda de compromissos.

Em nota, a Arquidiocese informou que o cardeal estava em Campos do Jordão para participar de reuniões com bispos auxiliares e escorregou no asfalto molhado em frente à casa onde ocorria a reunião. Sofreu fratura no punho esquerdo e foi submetido a cirurgia dois dias depois - na sexta-feira, 29. Recebeu alta no sábado, 30, e já participou de compromissos públicos, como reuniões e celebrações, durante este último final de semana.

Dom Odilo completou 75 anos em 21 de setembro e, como determina o Código de Direito Canônico, enviou ao papa Francisco seu pedido de renúncia ao governo da arquidiocese. Essa é uma regra da Igreja Católica, e cabe ao papa decidir se aceita ou não a renúncia. Francisco pediu que Dom Odilo permaneça por mais dois anos à frente da Arquidiocese de São Paulo, que portanto seguirá sob seu comando até setembro de 2026.

O gaúcho dom Odilo Scherer foi nomeado para o comando da arquidiocese de São Paulo pelo então papa Bento XVI em março de 2007, quando ocupava o cargo de secretário-geral da Conferência Nacinoal dos Bispos do Brasil (CNBB). Dom Odilo sucedeu dom Cláudio Hummes, de quem já era bispo-auxiliar na arquidiocese.