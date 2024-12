Trem descarrilha na CPTM e estações ficam superlotadas de manhã em SP

Sistema Paese foi acionado. Os ônibus fizeram o caminho entre a estação Tatuapé e o Brás, destino final dos trens. Segundo a CPTM, 57 ônibus foram acionados.

Causa do descarrilamento não foi divulgada. "Técnicos da companhia atuam junto com a MRS Logística para a retirada dos vagões de cargas das vias, para avaliar se houve danos causados e restabelecer as condições normais de operação o quanto antes", afirmou a MRS em nota.

As integrações entre trem e metrô nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, que são pagas nos dias de semana, foram liberadas nesta manhã. Com isso, a movimentação da linha 3-Vermelha do metrô amanheceu com movimentação mais intensa do que o habitual nas plataformas.

Passageiros enfrentaram plataformas cheias na estação Itaim Paulista da linha 12-Coral da CPTM Imagem: Aldeci Paulino/Cedido ao UOL

A microempresária Aldeci Paulino, 54, chegou à estação Itaim Paulista, no extremo leste da capital, às 5h30, mas desistiu de entrar no trem que seguiria quando viu a plataforma lotada e a demora para entrar nos trens. Ela iria até o Brás para renovar o estoque da loja de roupas que tem na Vila Formosa, mas adiou os planos. "Precisava fazer compras, mas vou deixar para amanhã", afirmou ao UOL.

Esta não é a primeira vez que um descarrilamento afeta a circulação dos trens em São Paulo. Em dezembro de 2022 10 vagões com bobinas de aço e outros quatro com areia descarrilaram e cobriram quatro vias e também afetaram a locomoção dos veículos.