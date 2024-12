Chuva em SP faz cidade entrar em estado de atenção para alagamentos

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também disse que um temporal provocou quedas de várias árvores em Várzea Paulista, na tarde desta sexta-feira. O caso mais grave foi na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, onde uma árvore caiu sobre fiação energizada. A Defesa Civil interditou a via e acionou equipes da companhia CPFL para a realização de serviço de manutenção no local.

Trânsito na cidade de SP

As chuvas também trouxeram impactos no trânsito da capital paulista. No início da tarde, havia 162 quilômetros de congestionamento na zona oeste. São 145 quilômetros de lentidão na zona leste, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na zona sul, são 129 quilômetros de congestionamento.

Conforme o monitoramento, os menores índices de lentidão estão no centro e na zona norte, com 49 e 100 quilômetros de lentidão respectivamente.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;