Liberado por equipe médica, Lula volta ao DF e fará reunião ministerial

Lula ficou internado da noite do dia 9 até o domingo passado, dia 15. Quando teve alta do Sírio-Libanês, disse que poderia trabalhar normalmente, mas que teria de "ficar pelo menos uns 60 dias tranquilo". Ele não poderá, por exemplo, fazer viagens internacionais.

Ao longo dos últimos dias, o Estadão/Broadcast ouviu diversos aliados do presidente, que afirmaram, reservadamente, ter dúvidas sobre a capacidade do petista de desacelerar sua rotina. A avaliação é de que Lula, hoje com 79 anos, é naturalmente agitado. Ele gosta de acompanhar de perto o trabalho dos principais ministérios e os programas de governo que lhe são mais caros, incluindo participação em atos públicos.

Um fator que poderá pesar a favor de um alívio na rotina do petista é a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ela costuma aconselhá-lo a cuidar melhor da saúde. É uma das pessoas a quem o presidente mais ouve. Além disso, as primeiras declarações do petista depois do incidente mostram que o caso o deixou assustado.

Tomografia

Lula passou por uma tomografia na manhã de ontem em São Paulo. O resultado foi considerado satisfatório e os médicos liberaram o presidente para a viagem a Brasília.

Setores do governo chegaram a fazer preparativos para Lula participar de ato com catadores de material reciclável ma capital paulista. No fim, o petista não participou do evento.