Mais pessoas estão morando sozinhas, revela PNAD Contínua do IBGE

Cada vez mais pessoas vivem sozinhas no Brasil, como mostra a nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira, 20.

De acordo com os novos dados, em 2023, 18% das unidades domésticas do País eram unipessoais, ou seja, compostas por apenas um morador. Isso representa um aumento de 5,8 pontos porcentuais em relação a 2012, quando representavam 12,2% do total de domicílios.

Na análise por sexo, os números revelam que, em 2023 as mulheres eram 45,1% das pessoas que moravam sozinhas, enquanto os homens correspondiam a 54,9%. Há algumas diferenças regionais significativas. No Sul, as mulheres estavam presentes em praticamente a metade dos arranjos unipessoais (48,2%), ao passo que na região Norte essa porcentagem era de 35,5%.