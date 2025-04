Servidor usa conta da PRF no RN para atacar Lula e elogiar Bolsonaro

Em nota, a Coordenação-Geral de Comunicação Institucional da PRF informou que a publicação foi "indevida" e "não está alinhada às diretrizes da instituição".

Assim que identificada, a publicação foi imediatamente removida e, por prevenção, o perfil foi retirado do ar por tempo indeterminado.

Nota da PRF

A conta no Instagram da PRF no Rio Grande do Norte tinha mais de 80 mil seguidores antes de sair do ar. Até o fim da tarde deste domingo o perfil continuava suspenso.

Ainda segundo a PRF, o servidor responsável pelo comentário já foi identificado, e a Corregedoria-Geral, em Brasília, "instaurou procedimento interno apuratório para verificar as circunstâncias do ocorrido".