Prefeito de SP diz que é amigo pessoal de Tarcísio e rechaça afastamento

O prefeito afirma que "fala com o governador todos os dias".

As conversas sobre a sucessão estadual são estimuladas pela expectativa de que Tarcísio possa ser o nome da direita para as eleições presidenciais de 2026. Jair Bolsonaro está inelegível e caberá a ele a escolha de quem será seu sucessor político. A proximidade com Tarcísio, que foi seu ministro e tem um governo bem avaliado, coloca o governador como um forte candidato. Para interlocutores, Tarcísio afirma que só sairá ao Planalto se tiver o aval do padrinho.

Presidente do PSD, Gilberto Kassab —atual secretário de Tarcísio— tem tratado da sucessão em conversas reservadas. Kassab tem se colocado como um nome para disputar o governo, caso Tarcísio decida concorrer ao Planalto.