CNA promove encontros com setor produtivo para reunir propostas para Plano Safra

São Paulo, 17 - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promove, a partir desta segunda-feira, 17, uma série de encontros regionais com produtores rurais, sindicatos e federações para reunir propostas para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2025/2026. "O objetivo das reuniões, que serão coordenadas pela Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, é discutir as principais necessidades e particularidades dos produtores em relação ao crédito rural, políticas de apoio à comercialização, mercado de capitais e instrumentos de gestão de risco", disse a CNA em nota. O encontro desta segunda ocorre em Florianópolis (SC), para reunir as demandas da região Sul. O próximo debate será na quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro (RJ), com produtores da região Sudeste.As propostas da região Centro-Oeste serão levantadas na sexta-feira (21), em Cuiabá (MT), da região Norte no dia 28 de março, em Belém (PA), e da região Nordeste no dia 2 de abril, em Irecê (BA). O local e data do encontro com os produtores do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) ainda serão divulgados."Todas as sugestões serão consolidadas em um documento que será entregue ao Ministério da Agricultura e Pecuária e outras autoridades do governo federal como contribuição para a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2025/2026", disse a CNA.