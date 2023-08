Ucrânia acusa papa Francisco de fazer 'propaganda imperialista'

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, acusou o papa Francisco de ter feito "propaganda imperialista" em um discurso proferido na última sexta-feira (25).

É verdadeiramente uma pena que as ideias de uma grande potência, que são na verdade a causa da agressividade crônica da Rússia, consciente ou inconscientemente, saíram dos lábios do Papa, cuja missão, na nossa opinião, é precisamente abrir os olhos da juventude russa sobre o curso destrutivo da atual liderança. É com a tal propaganda imperialista e a 'necessidade' de salvar a 'Grande Mãe Rússia' que o Kremlin o assassinato de milhares de homens e mulheres ucranianos e a destruição de centenas de cidades e aldeias ucranianas.

Oleg Nikolenko, em suas redes sociais

A publicação do porta-voz cita um trecho atribuído ao pontífice que foi transmitido em São Petersburgo, na Rússia, durante um encontro nacional de jovens católicos do país.