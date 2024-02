Após encontro, Milei diz que 'reconsiderou' opiniões sobre Papa

Após atacar o papa Francisco nas eleições e encontrá-lo no Vaticano, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que "reconsiderou algumas posições" em relação ao religioso.

No primeiro encontro entre os dois líderes desde que Milei venceu o pleito presidencial, os argentinos se abraçaram e trocaram algumas palavras na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde ocorreu a cerimônia de canonização de Mama Antula, a primeira santa do país sul-americano.

Já hoje, na Biblioteca do Palácio Apostólico, Milei e Francisco voltaram a se encontrar para uma longa audiência. A reunião entre a dupla durou cerca de uma hora.