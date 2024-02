Secretário da Defesa dos EUA é internado em UTI por problema na bexiga

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, informou que a vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, assumiu as funções de Austin.

O secretário não apareceu mais publicamente desde que começou a sofrer complicações em virtude da doença, em meados de dezembro. Inicialmente, Austin escondeu o diagnóstico do presidente dos EUA, Joe Biden, e do restante do governo.

Austin passou por um procedimento não cirúrgico nesta segunda. O governo dos Estados Unidos informou que Austin precisou de anestesia geral para a realização do procedimento necessário para resolver sua questão na bexiga. A expectativa é de que a recuperação deve seja um sucesso e ele passará a noite no hospital para ser monitorado de perto.

Austin deve voltar ao trabalho nesta terça-feira (13). O governo também afirma que prognóstico do câncer de Austin continua excelente.