'Lula não quis fazer comparação com nazistas', diz UE

O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse nesta quinta-feira (22) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis comparar a guerra de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto.

As declarações foram dadas em entrevista a um restrito grupo de veículos de imprensa internacionais, incluindo a ANSA, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro.

"Não quero interferir em questões internas, mas está claro que Lula não queria fazer uma comparação com Gaza e o que os alemães e outros fizeram", afirmou Borrell, acrescentando que a crise diplomática entre Brasil e Israel não foi abordada no encontro do G20.