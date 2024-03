Ex-secretário do Tesouro dos EUA diz que pretende comprar TikTok

O ex-secretário do governo do republicano Donald Trump (2017-2021) alegou que a plataforma "deveria ser controlada por interesses americanos".

A Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA aprovou na quarta-feira (13) um projeto de lei que, se aprovado no Senado e sancionado pelo presidente Joe Biden, obrigaria a ByteDance a vender o TikTok a um grupo local, sob pena de proibir a atividade da rede social no país.

O TikTok está na mira das autoridades americanas há vários meses, em meio a acusações de que permite ao governo chinês espionar e manipular os seus 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o que a empresa nega veementemente.