Lula foi convidado para Cúpula do G7 na Itália, diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou nesta quinta-feira (14) que o presidente Lula (PT) foi convidado para participar da Cúpula do G7, grupo das principais potências industriais globais, que será realizada em julho na Itália.

A informação foi divulgada pelo chanceler brasileiro durante audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), onde detalhou as principais ações da política externa do governo e falou sobre o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Segundo Vieira, Lula "foi convidado no ano passado à cúpula do G7 no Japão" e também "já foi convidado neste ano", que "será na Itália, país que tem a presidência do G7, e fará a cúpula na região de Puglia de 15 a 17 de julho".