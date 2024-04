Hamas diz ter recuperado 400 corpos perto de hospital em Gaza

Quase 400 corpos foram recuperados perto do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, depois que as forças israelenses se retiraram da área na semana passada, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (9).

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, citada pela Sky News, o total de vítimas não inclui pessoas enterradas nas dependências do hospital. Já o porta-voz da organização, Mahmoud Basal, explicou à CNN que os trabalhadores ainda estão tentando recuperar os corpos enterrados em Al Shifa.

Para o grupo fundamentalista islâmico Hamas, existem "dezenas" de cadáveres debaixo da terra e da areia. Uma missão liderada pela Organização Mundial da Saúde está atualmente localizada nas proximidades do hospital para ajudar na operação.