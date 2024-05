Cubanos sobrevivem mais de 2 meses a bordo de jangada

CIDADE DO MÉXICO, 8 MAI (ANSA) - Quatro migrantes cubanos, com idades entre 20 e 50 anos, foram resgatados em graves condições de desnutrição depois de passarem mais de dois meses em uma jangada nas turbulentas águas do Golfo do México.

Os homens foram encontrados por alguns pescadores perto da costa de San Fernando, no estado mexicano de Tamaulipas, na fronteira com o Texas.

A embarcação, que estava em situação muito precária, deixou Cuba em 4 de março e o destino final dos migrantes era Cancún.