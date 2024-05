Brasil é líder mundial de casos e mortes por dengue em 2024, diz OMS

No mundo, a OMS aponta que:

Entre 1 de janeiro e final de abril de 2024, cerca de 7,6 milhões de casos de dengue foram registrados no mundo.

3,4 milhões deles foram confirmados por laboratório

3,6 mil mortes no mundo por conta da doença

No Brasil, a OMS indica que existem 6,2 milhões de casos suspeito de dengue.

O levantamento também registra:

3 milhões de casos confirmados em laboratório no Brasil

4 mil casos severos no país

2,8 mil mortes

Nas Américas, o segundo lugar em termos absolutos é da Argentina, com 420 mil casos, seguido pelo Paraguai, com 257 mil. Em termos proporcionais relativos à população, o Brasil também tem uma das maiores taxas do mundo, sendo superado apenas por Guiana e Paraguai.