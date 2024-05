Animais desmaiam e água fica escassa em onda de calor escaldante na Índia

Animais desmaiaram e pessoas pularam em caminhões-tanque com baldes em meio à escassez de água e funcionários públicos trocaram o horário de trabalho em meio a uma onda de calor escaldante do verão que tem atingido o norte da Índia há dias.

Embora as leituras de quinta-feira tenham sido um pouco mais baixas em Déli do que no dia anterior, onde uma área registrou a maior temperatura de todos os tempos, 52,9ºC, os termômetros da região ainda se mantêm bem acima dos 40ºC, chegando a 47ºC.

Déli, que tem uma população de 20 milhões de habitantes, registrou sua primeira morte relacionada ao calor na quarta-feira: um trabalhador de 40 anos que morreu de insolação, segundo a mídia local. Autoridades do país disseram que estão investigando se a leitura de 52,9ºC no bairro de Mungeshpur na quarta-feira foi causada por um erro no sensor da estação meteorológica local.