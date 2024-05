Rei autoriza dissolução do Parlamento; o que acontece agora no Reino Unido?

O que muda no restante do governo?

Na prática, nada. Todos os ministros continuam no cargo até que o novo premiê — ou o atual, se reeleito — promova mudanças no governo.

Como vai funcionar a campanha?

Oficialmente, os parlamentares começaram hoje suas campanhas pelos distritos eleitorais do Reino Unido. Alguns deles, principalmente aqueles que são ministros do governo, ainda devem se envolver com a campanha de Sunak, como explicou o site independente The Conversation. Os candidatos a primeiro-ministro também são esperados em debates na TV — prática muito comum no Brasil, mas que só foi adotada na política britânica a partir de 2010.

Quando acontecem as eleições?

As eleições gerais no Reino Unido estão marcadas para 4 de julho, exatamente 25 dias úteis após a data de dissolução do Parlamento, como prevê a lei britânica.