Fala de Lula sobre RS evidencia racismo ambiental, diz deputada

O TSE estará "mergulhando na lama" se não cassar o senador Sergio Moro (União-PR) apenas para fazer média com os bolsonaristas que os atacavam, disse o colunista Leonardo Sakamoto. Os ministros acreditam que o senador será absolvido das acusações de abuso do poder econômico e uso de caixa dois supostamente cometidos na pré-campanha de 2022.

No meio do caminho, entre o início dos processos contra Sergio Moro e agora, a gente teve um TSE e um STF que se tornaram um alvo muito grande do bolsonarismo por conta das ações do TSE e do STF na investigação contra o golpismo, ou na cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro e tudo isso mais. Moraes, TSE e STF foram colocados nos holofotes. O Senado começou, inclusive, a dar um hashtag 'Fica a Dica', lembrando que o parlamento pode cassar ministros do Supremo e senadores lembraram os ministros que, na próxima legislatura, o Senado pode ter maioria bolsonarista, o que pode levar a cassação deles.

Sakamoto diz que não é função do judiciário fazer "gesto de pacificação".

Há uma linha que diz que tudo isso viria no sentido de tentar pacificar a relação do judiciário com o legislativo. Se o TSE realmente estiver fazendo isso, o TSE estará mergulhando na lama. Se o TSE salvar o Moro só para fazer média, ele vai estar mergulhando na lama, finalmente atendendo os clamores do bolsonarismo que sonha inutilizar a instituição.

Não é função do judiciário fazer gesto de pacificação, a função do judiciário é julgar. Um parlamentar deve ser cassado diante da constatação de que recebeu vantagens indevidas concorrendo de forma desleal com os adversários.

Comerciante lamenta saque após chuvas no RS: 'Levaram tudo, até prateleira'