Ataque israelense mata 10 pessoas em escola em Gaza

GAZA, 20 AGO (ANSA) - Ao menos 10 pessoas morreram nesta terça-feira (20) em um ataque do Exército de Israel a uma escola na Faixa de Gaza, incluindo duas crianças.

De acordo com os militares israelenses, a operação mirou "terroristas que atuavam dentro de um centro de comando do Hamas" e que estavam escondidos no complexo escolar "Mustafa Khaft", na Cidade de Gaza.

Já o porta-voz da Agência de Defesa Civil do enclave, Mahmud Bassal, afirmou que o local abrigava 700 palestinos deslocados pela guerra entre Israel e Hamas. (ANSA).