Parlamento da Ucrânia veta braço da Igreja Ortodoxa Russa

KIEV, 20 AGO (ANSA) - O Parlamento da Ucrânia aprovou nesta terça-feira (20) um projeto de lei para banir no país um braço da Igreja Ortodoxa Russa, tida por Kiev como agente do regime de Vladimir Putin. "Decisão histórica! O Parlamento aprovou uma lei que veta uma filial do país agressor na Ucrânia", celebrou a deputada Iryna Gueratchenko no Telegram. A medida precisava de 226 votos (de um total de 450 possíveis) para ser chancelada e recebeu 265.

"Gostaria de destacar o trabalho do Parlamento, que aprovou uma lei sobre nossa independência espiritual", disse o presidente Volodymyr Zelensky.

O alvo é a Igreja Ortodoxa Ucraniana (UOC), que era ligada ao Patriarcado de Moscou, cujo líder, Cirilo, demonstrou em diversas ocasiões apoio à invasão promovida pela Rússia desde fevereiro de 2022.