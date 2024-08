Sinner é flagrado em exame antidoping, mas evita punição severa

"Agora deixarei esse período difícil e profundamente infeliz para trás. Continuarei a fazer tudo o que puder para garantir que sigo cumprindo o programa antidoping da Itia. Eu tenho uma equipe que é meticulosa quanto ao cumprimento das normas", declarou Sinner, que está de olho no Aberto dos Estados Unidos.

O órgão antidoping do tênis declarou que Sinner foi absolvido em 15 de agosto do episódio, revelado ao público somente nesta terça-feira (20). A decisão do tribunal independente, por sua vez, "é passível de apelação pela Wada e pela Agência Nacional Antidoping da Itália (Nado)".

Apesar de o episódio já ter sido superado por Sinner, o tenista teria perdido o prêmio em dinheiro conquistado em Indian Wells, que girou em torno de US$ 325 mil, e todos os 400 pontos no ranking mundial conquistados no torneio americano, segundo a Itia. (ANSA).

