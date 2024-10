Mulher morre após ser atacada por touro na Espanha

O caso da mulher é o segundo na Espanha durante uma tourada em poucos dias. Em 24 de setembro na cidade de Pantoja, província de Toledo, um touro venceu as barreiras e atirou-se contra o público que assistia ao evento, matando um homem de 74 anos e ferindo três pessoas, dentre elas, uma criança. O animal foi morto a tiros pela polícia.

As touradas são uma tradição da cultura espanhola que acontecem de março a outubro, as quais podem envolver a luta entre homens e touros até a morte.

No entanto, a cada ano, este tipo de evento tem despertado menor interesse do público, "cada vez mais preocupado com o bem-estar dos animais", afirmou em maio o ministro da Cultura espanhol Ernest Urtasun. Naquele mês, o governo da Espanha havia cancelado o Prêmio Nacional de Touradas.