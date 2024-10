F1 anuncia acordo de 10 anos com conglomerado de luxo LVMH

MILÃO, 2 OUT (ANSA) - O conglomerado francês de moda LVMH anunciou um acordo de 10 anos para voltar a patrocinar a Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial e historicamente identificada com marcas de luxo.

Os detalhes da parceria, incluindo as grifes envolvidas, devem ser divulgados no início de 2025, mas sabe-se que o contrato com a Rolex para fazer a cronometragem da F1 se encerrará no fim de 2024, após 11 anos.

Uma das principais marcas da LVMH, grupo liderado pelo bilionário Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo, é a fabricante de relógios de luxo suíça TAG Heuer, que já patrocinou a Fórmula 1.