Países europeus pedem pressão sobre Israel após ataques à Unifil

ROMA, 16 OUT (ANSA) - Os ministros da Defesa de 16 países europeus expressaram a intenção de pressionar Israel para evitar novos ataques contra as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), em meio aos confrontos com os militantes do grupo xiita Hezbollah.

O pedido de "máxima pressão sobre Israel" foi feito durante videoconferência, cujos ministros da Defesa da Itália, Guido Crosetto, e da França, Sébastien Lecornu, presidiram nesta quarta-feira (16).

Segundo comunicado oficial, os ministros expressaram a "vontade compartilhada de exercer a máxima pressão política e diplomática sobre Israel para que novos incidentes não ocorram".