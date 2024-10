JERUSALÉM, 17 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram nesta quinta-feira (17) um vídeo gravado por um drone que registra Yahya Sinwar, líder do Hamas, momentos antes de ser morto na Faixa de Gaza.

Nas imagens, ele aparece sentado em uma poltrona em uma sala destruída no primeiro andar de um edifício e arremessa um pedaço de pau contra o drone. Sinwar aparenta estar ferido e escondeu seu rosto com um tecido. (ANSA).