Projeto sobre cidadania italiana não é de esquerda, diz ministro

ROMA, 2 NOV (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, rebateu as críticas de que seu projeto para alterar as regras de concessão de cidadania no país seja de "esquerda" por beneficiar filhos de imigrantes.

A resposta foi dada em uma mensagem no X para felicitar a filha de nigerianos Kemi Badenoch, eleita neste sábado (2) como nova líder do Partido Conservador do Reino Unido, legenda historicamente alinhada com o Força Itália (FI), sigla de Tajani.

"Parabéns a Kemi Badenoch, eleita nova líder dos conservadores. Uma mulher de cor candidata a liderar o Reino Unido. Belo exemplo de integração, assim como propõe o jus italiae, que não é um projeto de esquerda", escreveu.