Grupo pró-Palestina protesta diante do David de Michelangelo

FLORENÇA, 4 NOV (ANSA) - Um grupo de ativistas pró-Palestina protestou contra a guerra na Faixa de Gaza em frente ao David de Michelangelo, em Florença, norte da Itália, no último domingo (3).

A obra, uma das principais do artista renascentista, fica na Galleria dell'Accademia, o segundo museu mais visitado da capital toscana.

Com bandeiras e uma faixa em inglês, onde se lia "Pelo fim da ocupação da Palestina por Israel, do apartheid e do genocídio", os manifestantes se posicionaram diante da estátua e permaneceram ali em silêncio, surpreendendo os demais visitantes, que, segundo os ativistas, "participaram com aplausos".