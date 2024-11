Mattarella pede 'harmonia mundial' para superar desafios globais

PEQUIM, 10 NOV (ANSA) - Em visita à China, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, destacou neste domingo (10) a necessidade de uma "harmonia mundial" para superar os atuais desafios globais.

"Há muitos desafios globais pela frente da humanidade que nenhum país sozinho pode enfrentar. Isso exige uma harmonia global, uma convergência para enfrentarmos juntos os desafios comuns da humanidade", destacou o mandatário durante uma entrevista à emissora chinesa CGTN.

O chefe de Estado, que já se reuniu com diversos líderes do gigante asiático, analisou que as relações entre os dois países "são extraordinárias e solidamente excelentes".