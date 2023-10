Israel concentra tropas para potencial invasão de Gaza

As tropas de Israel afirmaram ter matado três homens do Hisbolá em confrontos. Três militares israelenses também morreram na segunda-feira num ataque reivindicado pelo grupo Movimento da Jihad Islâmica na Palestina, que também opera a partir do Líbano.

Riscos envolvidos em invasão por terra

No fim de semana, o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, que prometeu "vingar" os massacres do fim de semana, advertiu aos palestinos que deixem áreas de Gaza onde o Hamas opera. Mas, com Gaza isolada e cercada, moradores dizem que não têm para onde fugir.

A última operação israelense em Gaza a incluir uma invasão terrestre ocorreu em 2014 e deixou um saldo de mais de 2 mil mortos na faixa, a maioria civis, segundo as Nações Unidas. No longo prazo, a operação também falhou em acabar com o Hamas, que continuou a atuar e a se preparar para novos ataques, como o registrado no último fim de semana.

Desde 2014, Israel vinha preferindo realizar apenas operações aéreas contra o Hamas, também como uma forma de limitar potenciais baixas de tropas terrestres israelenses. Mas, após o massacre de sábado, diferentes setores políticos e militares israelenses passaram a pressionar pela tomada de medidas mais drásticas contra o Hamas.

"Qualquer coisa menos do que uma invasão será um grave erro. Precisamos conquistar Gaza, ou pelo menos a maior parte dela, e destruir o Hamas. Não podemos continuar a fazer as mesmas coisas que fizemos antes e que não estão funcionando", disse Amir Avivi, ex-vice-comandante da Divisão de Gaza das Forças Armadas de Israel.