Novos destroços encontrados do submersível Titan teriam restos humanos

As evidências recuperadas incluem várias partes dos destroços do submersível, incluindo a tampa traseira de titânio da embarcação, de 6,7 metros, que foram "transferidas com sucesso para um porto norte-americano, para catalogação e análise", diz o comunicado. "Supostos restos humanos adicionais foram cuidadosamente recuperados dos destroços de Titã e transportados para análise por profissionais médicos dos EUA".

A missão de salvamento, conduzida sob um acordo existente com a Supervisão de Salvamento e Mergulho da Marinha dos EUA, foi uma continuação das operações iniciais de recuperação após a implosão do submersível Titan.

Investigadores do NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) dos EUA e do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá juntaram-se à expedição de resgate como parte de suas respectivas investigações de segurança.

O MBI está em coordenação com o NTSB e outras agências de investigação internacionais para agendar uma revisão conjunta das evidências dos destroços de Titã recuperados. Esta sessão de revisão ajudará a determinar os próximos passos para os testes forenses necessários. O MBI continuará a análise de evidências e entrevistas com testemunhas antes de uma audiência pública sobre a tragédia

Relembre o caso

A tragédia do submersível Titan ocorreu durante uma expedição para observação dos destroços do Titanic no Oceano Atlântico, no dia 18 de junho. A embarcação pertencia à empresa OceanGate e todos os cinco ocupantes morreram após o que provavelmente foi uma "implosão catastrófica" do submersível, a cerca de 3.800 metros de profundidade.