Em meio a 'cerco total', crise humanitária se agrava em Gaza

Ofensiva terrestre

Além do cerco, as Forças Armadas de Israel têm concentrado milhares de tropas nos arredores da Faixa de Gaza, indicando uma potencial invasão iminente por terra do território palestino.

O tenente-coronel Richard Hecht disse a repórteres nesta quinta-feira que as forças "estão se preparando para uma manobra terrestre, caso isso seja decidido".

O governo isralense está sob intensa pressão para derrotar o Hamas, que governa Gaza desde 2007. Israel convocou cerca de 360 mil reservistas e ameaçou com uma resposta sem precedentes à incursão sangrenta e abrangente do Hamas no fim de semana.

O Exército israelense afirma que mais de 1,2 mil pessoas, incluindo 189 soldados, foram mortas em Israel, um número impressionante que não se via desde a guerra de 1973 com o Egito e a Síria, que durou semanas.

As forças israelenses disseram que, no momento, têm como alvo os líderes militares e políticos do Hamas, a quem atribui a responsabilidade pelo ataque do fim de semana. Quatro rodadas anteriores de combates entre Israel e o Hamas entre 2008 e 2021 terminaram de forma inconclusiva, com o Hamas abatido, mas ainda no controle da região.